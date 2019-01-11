В Петербурге живодеров предложили наказывать с 14 лет

Депутаты Петербурга предложили снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет.

Как поясняет один из авторов законодательной инициативы Денис Четырбок, в настоящее время уголовная ответственность по этому виду виду преступлений в России наступает в 16 лет. Но есть деяния, за которые подростков могут осудить и в 14 лет. К таким преступлениям относятся, например, убийства и кража. Дополнить этот ряд парламентарии Петербурга предлагают и статьей за жестокое обращение с животными.

По мнению законодателей, жестокое отношение к животным чаще всего демонстрируют лица именно подросткового возраста, причем безобидные поначалу развлечения вроде игр с бездомным котенком или щенком нередко перерастают в издевательства.

Депутаты считают, что новая юридическая норма не только послужит спасением для бездомных животных, которые нередко становятся жертвами подростковой жестокости, но и окажет серьезное воспитательное влияние на молодежь.