В Великом Новгороде прошел медиафорум "Россия и Ганза"

Политологи, специалисты в области СМИ, журналисты, представители пресс-служб Северо-Запада приняли участие в медиафоруме "Россия и Ганза" в Великом Новгороде.

Работа велась на трех платформах. На площадке, посвященной истории, специалисты обсуждали изучение роли Ганзейского союза, прошлое и настоящие городов, входящих в это объединение, создание музеев и интерактивных программ для школьников, касающихся Ганзы.

Главной темой обсуждения на PR-платформе стала возможность использования ганзейского бренда для продвижения городов, входящих в союз, среди российских и иностранных туристов.

На медийной платформе, модератором которой выступила директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская, говорилось о месте Ганзы в современных СМИ.

Участники форума лично смогли познакомиться с тем, как ведется популяризация союза. Так, в Великом Новгороде подготовили специальную экскурсионную программу-презентацию "Ганзейский проект", которая рассказывает о том, как формировался союз и как он влиял на жизнь городов, входящих в объединение. Также на форуме были представлены специальные проекты из Пскова и Тихвина и презентована программа 39-х Международных Ганзейских дней, которые пройдут 27-30 июня в Пскове.