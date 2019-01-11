Аэропорт Волгограда закрыли из-за снегопада

Аэропорт Волгограда временно не принимает авиарейсы. Причина - сильный снегопад. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на ведущего специалиста по связям с общественностью аэропорта Волгограда Анастасию Голодову.

- Авиарейс из Москвы в Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахани. В настоящее время принимается решение о посадке в волгоградском аэропорту или на запасном аэродроме самолета из Санкт-Петербурга, который кружит над воздушной гаванью, - уточнила представитель волгоградского аэропорта.

Аэропорт будет открыт при благоприятном коэффициенте сцепления. Пока данный показатель не позволяет принимать воздушные суда. Повторный замер будет производиться около 21:00.