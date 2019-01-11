Новости

В центре Москвы найден мертвым сын режиссера Бек-Назарова 21:05
СМИ: Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный избил жену 20:58
Украинский журналист Анатолий Шарий подаст в суд на Порошенко 20:55
Аэропорт Волгограда закрыли из-за снегопада 20:41
В Дагестане при нападении на сотрудников ДПС уничтожены три боевика 20:39
Названы первые маршруты поездов с невозвратными билетами 20:33
Лукашенко: Беларусь будут "пробовать на зуб" в ближайшие годы 20:30
Актриса Ольга Красько рассказала о ребенке от Джаника Файзиева 20:19
В Госдуме предложили родителям рассказывать детям об алкоголе 20:16
SpaceX посадила первую ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу 20:16
В Москве мужчина погиб под электричкой 20:14
Эмир Кустурица: Однажды и Путин посетит мой фестиваль в Сербии 20:11
Чайка предложил уравнять зарплаты судей и прокуроров 20:02
Три авиарейса из-за ветра прибыли в Петербург с задержкой в шесть часов 19:59
В США 800 тысяч госслужащих не получили зарплату 19:54
Глава РАН призвал работающих в ОПК ученых к осмотрительности в заявлениях 19:43
Экс-главу разведки ДНР приговорили в Москве к 6 годам колонии 19:35
NASA официально сообщило "Роскосмосу" об отмене визита Рогозина в США 19:30
Россия выставит на танковый биатлон женский экипаж 18:53
Президент Южной Кореи отказался от поездки в Давос 18:52
В России начнут культивацию наркосодержащих растений в медицинских целях 18:51
МИД назвал главное условие для решения проблемы мирного договора с Японией 18:49
В Каракумах нашли сувенирную мастерскую V тысячелетия до нашей эры 18:41
В Новгороде пациент умер в поликлинике в очереди к врачу 18:37
УЕФА назвал команду 2018 года по версии болельщиков 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
11.01.2019 20:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорт Волгограда закрыли из-за снегопада

Текст: Ирина Варламова (Волгоград)

Аэропорт Волгограда временно не принимает авиарейсы. Причина - сильный снегопад. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на ведущего специалиста по связям с общественностью аэропорта Волгограда Анастасию Голодову.

Три авиарейса из-за ветра прибыли в Петербург с задержкой в шесть часов

- Авиарейс из Москвы в Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахани. В настоящее время принимается решение о посадке в волгоградском аэропорту или на запасном аэродроме самолета из Санкт-Петербурга, который кружит над воздушной гаванью, - уточнила представитель волгоградского аэропорта.

Аэропорт будет открыт при благоприятном коэффициенте сцепления. Пока данный показатель не позволяет принимать воздушные суда. Повторный замер будет производиться около 21:00.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы первые маршруты поездов с невозвратными билетами
МИД РФ: Американцу Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже
В США 800 тысяч госслужащих не получили зарплату
В Госдуме назвали ничтожным заявление Порошенко о стабильности
Захарова: Расширение взаимодействия с Беларусью не подлежит сомнению