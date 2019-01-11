На Кубани онкологи удалили женщине сразу две опухоли

В Краснодаре хирурги удалили 56-летней пациентке одновременно две злокачественные опухоли. О подробностях этой уникальной операции в пятницу рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

По словам врачей, два месяца назад женщина пришла на консультацию в рамках акции, проводимой онкологами в Красноармейском районе. При обследовании у нее выявили все признаки злокачественной опухоли в желудке и направили на лечение в Краснодарский краевой онкологический диспансер № 1. Там при углубленном обследовании выяснилось, что болезнь поразила еще и почки.

- Было решено удалять оба новообразования одномоментно. Две бригады врачей - гастроэнтерологов и урологов - в течение пяти часов находились в операционной и сделали все возможное, чтобы сохранить женщине жизненно важные органы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится вернуться домой.