В Ялте в переулке обрушилась опорная стена

В Ялте рано утром из-за обильных дождей обвалилась опорная стена в переулке Ломоносова. В результате жильцы одного из домов оказались заблокированными внутри. Об этом сообщила пресс-служба крымского МЧС.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, обрушение произошло в 5 часов 56 минут. Рухнула стена длиной 15, шириной 10 и высотой один метр. Одновременно сошел сель.

- К счастью, пострадавших или погибших в результате происшествия нет, - рассказал Шахов. - С места проведения аварийно-спасательных работ были эвакуированы восемь человек, в том числе четыре ребенка.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", полицейские, специалисты ГУ МЧС России по Республике Крым, а также работники коммунальных компаний "Крымгазсети", "Водоканал ЮБК", "Крымэнерго". Угрозы жизни и здоровью людей нет.