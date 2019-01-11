В Ялте восстановят рухнувшую подпорную стену

Частично разрушенную подпорную стену на переулке Ломоносова в Ялте восстановят за счет городского бюджета после расчистки места ЧП. Об этом заявил заместитель главы администрации города Станислав Шапортов.

В мэрии по факту утреннего ЧП прошло заседание комиссия по чрезвычайным ситуациям, на котором все работы решено разбить на два этапа.

- На первом этапе от остатков подпорной стены будет отведена вода, скопившаяся здесь в результате обильных осадков, - рассказал Станислав Шапортов. - Затем муниципальные службы приступят к расчистке места обвала и установке новой подпорной стены.

По словам чиновника, при обрушении стены никто не пострадал, но жильцов пришлось эвакуировать.

- Дом не поврежден, а пострадала только летняя пристройка, - отметил он. - В расселении нуждалась одна семья из дома № 15 по переулку Ломоносова. Временное жилье для нее уже предоставлено.

В свою очередь, глава администрации Ялты Алексей Челпанов поручил коммунальным службам провести ревизию всех подпорных стен на территории города для предотвращения подобных случаев.

Напомним, в пятницу утром в переулке Ломоносова из-за обильных дождей и схода селя рухнула подпорная стена длиной 15 метров в переулке Ломоносова. В результате некоторых жильцов 36-квартирного дома, построенного в 1917 году, пришлось эвакуировать. За своими дверями люди утром увидели гору грунта, камней и строительного мусора. Опасная территория была огорожена.