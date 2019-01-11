В Крыму подорожала эвакуация автомобилей

В Крыму с 1 января 2019 года повысились тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Госкомцен РК.

Нынешний рост тарифов был предусмотрен приказом, подписанным еще в декабре 2017 года и прелполагающим поэтапную ежегодную индексацию тарифов в течение трех лет.

С 1 января тариф на перемещение автомобилей достиг уровня 2023 рубля (ранее 1934 рубля). В Симферополе тариф будет выше - 2792 рубля (ранее 2685), в Ялте - 2300 рублей, а в Алуште эта услуга самая дорогая - 2843 рубля.

Стоимость хранения на спецстоянках автомобилей категории В, D массой до 3,5 тонн составит от 26 до 92 рублей за один час.