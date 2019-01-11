В Туапсе осудили водителя, насмерть сбившего жену игрока КВН

Туапсинский городской суд приговорил водителя, сбившего насмерть на пешеходном переходе жену игрока КВН Егора Кирильчика. Мужчина проведет три года в колонии-поселении. Об этом в пятницу сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Напомним, дело было возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения (часть 3 статьи 264 УК РФ).

- Помимо отбывания в колонии-поселении, мужчина также должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей и судебные издержки. Он также лишен прав управления транспортным средством на два года, - сообщили в ведомстве.

Как уже писала "РГ", ЧП произошло в конце июня минувшего года. Внедорожник наехал на переходившую проезжую часть с коляской женщину. Пострадавшая скончалась на месте прямо на глазах у мужа. Супружеская пара с ребенком приехала в город отдыхать, семья шла к морю.