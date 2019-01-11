На Урале создадут экипировку, следящую за психологией солдат

Уральские психологи создают "умный костюм" для военных, который будет считывать информацию о своем носителе. Разработка ученых УрФУ позволит оперативно реагировать на внештатные ситуации и поможет значительно улучшить эффективность работы в экстремальных условиях.

Костюм оборудован миниатюрными датчиками, которые будут считывать большой набор факторов: динамику психологического состояния, общее и когнитивное утомление, качество сна и т.д. Помимо этого экипировка позволит провести электроэнцефалограмму, проверить частоту сердечных сокращений и отследить перемещение взгляда (айтрекинг).

- Описанная система способна интерпретировать данные из нескольких источников, поэтому даже при наличии помех может предоставлять качественные сведения в автоматическом режиме благодаря их обработке с помощью искусственного интеллекта. Таким же образом достигается и скорость обработки больших объемов данных для оценки и прогнозирования состояния, - рассказал директор Уральского НейроНет центра УрФУ Сергей Свердлов.

Новая система имеет довольно широкий спектр применения - её могут использовать не только для военных, но и для гражданских целей - там, где особую важность имеет состояние сотрудника. Например, в гражданской авиации, высотном строительстве, при выполнении задач служб спасения и многих других профессиональных направлениях особой важности.

"Умный костюм" сможет проводить профессиональный отбор, адаптацию к условиям поставленных задач и улучшать качества спецподготовки. Он будет наблюдать за состоянием носителя в реальном времени и позволит точечно скорректировать его, предупредить возможные риски и быстро оказать первую помощь при ранениях. Также система будет делать развернутые отчеты о нагрузках и изменениях, происходящих при выполнении оперативных задач, и делать необходимые прогнозы. Таким образом можно качественно улучшить результативность труда, добиться профессионального роста и сохранить здоровье работника.

Сейчас ученые подготавливают опытные образцы и ведут переговоры с заинтересованными ведомствами. Предполагается, что к испытанию разработки преступят в течение полугода.