Роспатент назвал самые популярные отрасли у российских изобретателей

Повысилась потребность в разработках, касающихся военно-промышленного комплекса. Интерес ученых также привлекает сфера крупногабаритного транспорта и космических технологий. Очевидно, что подобные направления не могут существовать без разработок в области IT. Наибольшей популярностью в сфере информационных технологий сегодня пользуется защита информации.

В мире радиотехники лидирующие позиции занимает радиолокация и пеленгация, в сфере ядерной энергетики - разработка ядерных реакторов и энергетических установок. В отрасли строительства газопроводов и нефтепроводов востребованы их ремонт и диагностика.

Также Роспатент отметил высокий интерес у изобретателей к строительству авиационных двигателей, разработке полупроводниковых приборов, созданию наземных транспортных средств для использования в военных целях, вооружений, технологий в области железнодорожного строения и транспорта.

Ведомство также сообщает об увеличении количества заявок на создание разного рода сорбентов и других продуктов химии. Увеличиваются заявки и в фармацевтике, биотехнологиях и компьютерной технике.