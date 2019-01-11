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Рубрика: Экономика

Роспатент назвал самые популярные отрасли у российских изобретателей

Текст: Екатерина Ясакова
Популярными направлениями для российских изобретателей в 2018 году стали информационные технологии, радиотехника, ядерная энергетика, строительство газопроводов и нефтепроводов. Об этом рассказывает RT, ссылаясь на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Повысилась потребность в разработках, касающихся военно-промышленного комплекса. Интерес ученых также привлекает сфера крупногабаритного транспорта и космических технологий. Очевидно, что подобные направления не могут существовать без разработок в области IT. Наибольшей популярностью в сфере информационных технологий сегодня пользуется защита информации.

Фото: depositphotos.com
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В мире радиотехники лидирующие позиции занимает радиолокация и пеленгация, в сфере ядерной энергетики - разработка ядерных реакторов и энергетических установок. В отрасли строительства газопроводов и нефтепроводов востребованы их ремонт и диагностика.

Также Роспатент отметил высокий интерес у изобретателей к строительству авиационных двигателей, разработке полупроводниковых приборов, созданию наземных транспортных средств для использования в военных целях, вооружений, технологий в области железнодорожного строения и транспорта.

Ведомство также сообщает об увеличении количества заявок на создание разного рода сорбентов и других продуктов химии. Увеличиваются заявки и в фармацевтике, биотехнологиях и компьютерной технике.

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