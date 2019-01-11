Россияне назвали стоимость своего будущего отдыха

Так, треть опрошенных готовы потратить 70 тысяч рублей, 17 процентов - от 60 до 70 тысяч рублей, 23 процента - от 30 до 60 тысяч рублей, а 26 процентов готовы тратить суммы менее 30 тысяч рублей.

По данным сервиса, в прошлом году средние траты на аренду жилья семьи из трех человек в Ялте составили 19,7 тысяч рублей, в Евпатории - 19,6 тысяч, а в Сочи - 18,1 тысячу рублей, что составляло треть от всех расходов семьи на отпуск.