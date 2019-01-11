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11.01.2019 14:36
Рубрика: Общество

Семьи с ребенком-инвалидом столкнулись с трудностями при его устройстве

Текст: Ирина Невинная
Почти половина (46%) родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, столкнулись с трудностями при устройстве ребенка в детсад или школу. Каждый третий считает, что его ребенок не должен получать образование в условиях инклюзии, то есть в обычной школе. Таковы результаты опроса семей с детьми-инвалидами, проведенные ОНФ совместно с фондом "Национальные ресурсы образования".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В России насчитывается более 2 млн детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 700 тысяч - дети с инвалидностью. Задача государства - создать условия для получения ими образования, соответствующего их потребностям, и возможности для социализации. Это касается как оснащенности инклюзивных классов, так и доступности коррекционных школ", - сообщила координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям", депутат Госдумы РФ Любовь Духанина.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Взятый несколько лет назад курс на инклюзивное обучение детей-инвалидов требует внимательного подхода, считают в ОНФ. Закрывать специализированные школы, пока не созданы эффективно работающие адаптивные образовательные программы, преждевременно. Каждая третья семья (32%) отрицательно относится к модели инклюзивного обучения своего ребенка. А 14% опрошенных родителей  вообще исключили возможность для обучения ребенка в образовательном учреждении. Среди причин: отсутствие доступных коррекционных учреждений, специализированных групп и классов в детсаду или школе, нехватка грамотных специалистов, отсутствие доступной среды, специализированного питания, а также отказ руководителей принимать ребенка с инвалидностью.

В результате многие родители вынуждены заниматься обучением ребенка дома, самостоятельно (каждая четвертая семья), либо в реабилитационных центрах или частных образовательных организациях, но за дополнительную плату. Расходы родителей на дошкольное образование, согласно результатам опроса, составляют от 300 до 32 000 рублей в месяц, на общее - от 500 до 30 000 рублей, на дополнительное - от 400 до 52 000 рублей. При этом только 7% родителей сообщили, что получают компенсации за домашнее обучение ребенка-инвалида и им предоставлена льгота на получение дополнительного образования.

Среди тех родителей, чей ребенок посещает детский сад или учится в школе, 46% признались, что устроить туда ребенка было не просто. Треть семей была согласна, чтобы ребенок получал инклюзивное образование, но образовательная организация не смогла сформировать соответствующую среду. А. 16% родителей руководство школы или детского сада вообще отказало в приеме ребенка, еще 2% родителей было предложено заплатить.

Только треть (34%) родителей отметили, что ребенок, учась в обычной школе, может осваивать программу в том же объеме и темпе, что и другие ученики. Но сложностей возникает много: от отсутствия в школах лифтов, пандусов, широких дверных проемов, других вещей, обеспечивающих доступную среду, и  до факта, что все оснащение в школах рассчитано на здоровых детей. Например, отсутствуют компьютеры со специальным программным обеспечением. Дети-инвалиды в обычных школах также лишены возможности посещать кружки и секции.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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До сих пор не изжито негативное отношение к совместному обучению со стороны родителей здоровых детей, возникают проблемы и среди самих детей. На это указали 15-20% участников опроса. При этом, несмотря на существующие трудности, родители благодарят педагогов за то, что они даже при условии отсутствия нужной квалификации стараются индивидуально работать с особыми детьми.

"Родители надеются, что в будущем у их детей появится возможность заниматься с индивидуальным тьютором (60%), посещать детские инклюзивные лагеря (44%), получать инклюзивное образование интеллектуального характера (40%) или образование, где они сами могут выбирать предметы для своего ребенка (31%), - говорит Духанина. - Меры по созданию адаптированных образовательных программ предусмотрены госпрограммой "Доступная среда", которую продлили до 2024 года".

Эксперт отметила, что в регионах есть уникальные практики в дополнительном образовании, и такой опыт необходимо тиражировать.

Увеличить доступность образования для детей с особыми потребностями позволит также именной сертификат, благодаря которому ребенок сможет бесплатно получать образование, посещать кружок или секцию в любой организации, государственной или частной. Как показал опрос, больше половины опрошенных родителей хотят использовать сертификат у индивидуального педагога, каждый третий - в организации, которая предоставляет инклюзивное образование или в которой есть специальные группы, классы для детей-инвалидов.

Опрос проводился среди 690 родителей из 68 регионов.

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