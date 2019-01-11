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11.01.2019 03:30
Рубрика: В мире

Сенатор Грэм призвал Трампа ввести режим ЧП для финансирования стены

Фото: AP Photo/Gregory Bull Фото: AP Photo/Gregory Bull
Фото: AP Photo/Gregory Bull

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа объявить в стране режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

"Пришло время президенту использовать чрезвычайные полномочия для строительства пограничной стены или барьера", - заявил Грэм, который считается важным союзником Трампа в конгрессе.

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По словам сенатора, демократы отказались обсуждать строительство стены на американо-мексиканской границе, что лишает возможности договориться с конгрессом по поводу финансирования проекта. Объявив режим ЧП, глава Белого дома может попытаться использовать для строительства средства из уже одобренного бюджета Пентагона.

Известно, что минобороны США изучало вопрос возведения стены на границе с Мексикой, но не в связи с возможным объявлением чрезвычайного положения, пишет РИА Новости. Издание USA Today со ссылкой на Пентагон сообщило, что министерство "рассматривает имеющиеся полномочия и механизмы финансирования для определения вариантов строительства барьера на границе". Задачи по возведению стены могут быть возложены на инженерные войска США.

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В условиях же обычного финансирования правительства строительство стены должно будет находиться в компетенции министерства внутренней безопасности, которое отвечает за охрану границ.

Напомним, из-за противостояния по поводу стены не удалось принять бюджеты госдепартамента, министерств юстиции, транспорта, внутренней безопасности и других. Администрация Дональда Трампа требует выделить на стену 5,6 миллиарда долларов. Демократы выступили против. Очередные переговоры Трампа с лидерами демократов закончились с тем, что президент покинул встречу, назвав ее "пустой тратой времени".

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