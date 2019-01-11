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Шторы поумнели. IKEA будет продавать смарт-занавески

11.01.2019,  
14:28
Текст:  Богдан Бобров
Фото: IKEA Фото: IKEA
Фото: IKEA

2 февраля в Европе в ассортименте мебельного гиганта IKEA будут доступны к заказу два варианта "умных штор" - Kadrilj и Fyrtur. Они отличаются друг от друга цветом, размером и типом ткани - цена, в зависимости от этих параметров, будет варьироваться от 99 до 159 евро.

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"Умность" конструкции заключается в механизме, который дистанционно позволяет скручивать и раскручивать полотно, и литий-ионном аккумуляторе, который питается от USB-блока, идущего в комплекте.

Шторы могут органично дополнить ансамбль "умного дома" от IKEA - Tradfri. Кроме пульта дистанционного управления можно будет настроить различные режимы работы занавесок и освещения с помощью смартфона. Это даст возможность запрограммировать несколько сценариев совместного использования жалюзи и лампочек, например, установить таймер для одновременного закрытия штор и постепенного включения искусственного света, или наоборот.

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