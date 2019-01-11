СК РФ возбудил дело по обстрелу мирных жителей ДНР

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными грузовика с рабочими предприятия "Вода Донбасса" в Донецкой народной республике, сообщается на сайте ведомства. В результате пострадали три человека.

Нападение произошло в районе 5-насосной станции вышеуказанного предприятия вблизи поселка Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области. Киевские военные, по данным СК РФ, вели стрельбу из тяжелого вооружения.

"Украинская сторона продолжает игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, предусматриваемые Протоколом о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандумом к нему", - так прокомментировала случившееся официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.