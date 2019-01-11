Новости

В поселке на Кубани жестоко убили двух пенсионеров 18:14
В Тольятти пять человек пострадали в ДТП с маршруткой 18:08
Юрий Лоза обозвал Сергея Шнурова балбесом 18:06
Под Курском пойдет под суд воспитательница, заклеившая рот ребенку 17:46
Конькобежка Казелина стала второй на дистанции 500 м на ЧЕ в Италии 17:45
На Урале создадут экипировку, следящую за психологией солдат 17:41
СК РФ возбудил дело по обстрелу мирных жителей ДНР 17:20
Видео: Сжигатели автомобильных шин установили рекорд Гиннесса 17:00
Посол КНР поздравил обозревателя "РГ" Всеволода Овчинникова с получением звания заслуженного журналиста 16:58
54-летний актер Алексей Серебряков тайно стал дедушкой 16:50
Москва стала лидером внутреннего туризма в новогодние каникулы 16:32
Сотрудник московского банка украл у клиентов 2 миллиона рублей 16:28
Замглавы МИД РФ обсудил с коллегой из Беларуси вопросы сотрудничества 16:20
В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова 16:11
Стало известно, как россиянам навязывают покупки 16:07
Для главы Toyota разработали необычный лимузин 16:06
Покончил с собой один из создателей "Матрицы" Грегг Рудлофф 16:05
В Краснодаре из горящей высотки спасли четырех человек 16:05
Володин заявил о роли прокуратуры при реализации нацпроектов 16:02
Под Москвой арестован обвиняемый в убийстве полицейского 15:57
В Великом Новгороде прошел медиафорум "Россия и Ганза" 15:55
Губернатор Ульяновской области рассказал о развитии региона в 2018 году 15:55
Международная коалиция во главе с США начала вывод войск в Сирии 15:35
Жителям пермского села пришлось добираться домой, пролезая под забором 15:33
Кибервойска белорусской армии показали на видео 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
11.01.2019 17:20
Рубрика: В мире

СК РФ возбудил дело по обстрелу мирных жителей ДНР

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными грузовика с рабочими предприятия "Вода Донбасса" в Донецкой народной республике, сообщается на сайте ведомства. В результате пострадали три человека.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
В Донбассе рождественская ночь прошла под звуки выстрелов
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Нападение произошло в районе 5-насосной станции вышеуказанного предприятия вблизи поселка Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области. Киевские военные, по данным СК РФ, вели стрельбу из тяжелого вооружения.

"Украинская сторона продолжает игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, предусматриваемые Протоколом о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандумом к нему", - так прокомментировала случившееся официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В мире экс-СССР Украина Правительство Следственный комитет Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Американцу Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже
В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова
В Госдуме назвали ничтожным заявление Порошенко о стабильности
Захарова: Расширение взаимодействия с Беларусью не подлежит сомнению
Птицефабрика объяснила решение об упаковке яиц по девять штук