СМИ: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США

Белый дом готовится к введению в стране режима чрезвычайного положения, чтобы в обход конгресса получить деньги для строительства стены на границе с Мексикой. Такую информацию опубликовала газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники в администрации США.

По их сведениям, сейчас исполнительная власть ищет неиспользованные средства в бюджете инженерных войск армии США, чтобы после введения ЧП направить их на строительство заграждения. Издание поясняет, что президент Дональд Трамп призвал военных выяснить, "насколько быстро могут быть подписаны контракты и может ли строительство начаться в течение 45 дней".

Кроме того, вашингтонская администрация изучает принятый конгрессом в прошлом году закон о ликвидации последствий стихийных бедствий. В его рамках законодатели выделили почти 14 миллиардов долларов, которые, по сведениям газеты, фактически так и не были потрачены.

Ранее влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа объявить в стране режим чрезвычайного положения, чтобы попытаться использовать для строительства средства из уже одобренного бюджета Пентагона. Ряд республиканцев в Палате представителей также полагают, что президент объявит режим ЧП.

Сам же Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил в четверг, что имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране, чтобы в обход конгресса получить средства на строительство стены. "Если мы не заключим сделку с конгрессом, вероятнее всего, я сделаю это, закон на 100 процентов на моей стороне", - цитирует ТАСС.

Трампу также был задан вопрос о том, как долго он готов ждать перед введением режима ЧП. "Думаю, мы увидим, что произойдет, в течение нескольких дней", - ответил глава Белого дома, не назвав более конкретных сроков.

Напомним, с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Республиканцы и демократы в конгрессе не могут согласовать параметры временного госбюджета, в который администрация Дональда Трампа требует включить 5,6 миллиарда долларов на строительство стены.