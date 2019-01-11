СМИ: США начали вывозить военную технику из Сирии

США вывезли первую партию военной техники из Сирии. Об этом проинформировал телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации президента.

"Некоторый груз уже вывезен", - сообщил чиновник. При этом он не уточнил, что именно это был за груз и каким путем, наземным или воздушным, он покинул территорию Сирии. Также ничего не было сказано, где именно использовалось это оборудование, однако журналисты предполагают, что на севере САР.

Власти США на данный момент отказываются установить четкий график вывода войск из Сирии. Как отмечал советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, это связано с опасениями возрождения террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ) и желанием обеспечить безопасность курдских формирований, которые США считают своими союзниками, а Турция, планирующая собственную операцию на территории Сирии, - террористами.

В то же время Пентагону необходимо показать президенту Дональду Трампу, отдавшему приказ о выводе войск, хоть какой-то прогресс в этом вопросе.

Также сообщается, что Центральное командование уже определило корабли, самолеты и наземные подразделения, которые будут задействованы в операции по выводу войск.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над ДАИШ и решении вывести американские войска из Сирии. О начале этого процесса затем сообщили пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и госсекретарь Майк Помпео. Предполагается, что на это уйдет 2-3 месяца.