SpaceX посадила первую ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу

В США компания SpaceX смогла провести управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу после запуска.

"Нижняя ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Тихом океане", - приводит ТАСС слова ведущего трансляции старта на сайте SpaceX. Отметим, что ракету использовали для запуска 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.

SpaceX разработала и внедрила технологию управляемого возвращения на землю первой ступени, которая оснащена четырьмя раскладывающимися посадочными опорами. Известно, что для приземления на воде держат платформу площадью 4500 квадратных метров.