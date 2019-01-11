Новости

В центре Москвы найден мертвым сын режиссера Бек-Назарова 21:05
СМИ: Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный избил жену 20:58
Украинский журналист Анатолий Шарий подаст в суд на Порошенко 20:55
Аэропорт Волгограда закрыли из-за снегопада 20:41
В Дагестане при нападении на сотрудников ДПС уничтожены три боевика 20:39
Названы первые маршруты поездов с невозвратными билетами 20:33
Лукашенко: Беларусь будут "пробовать на зуб" в ближайшие годы 20:30
Актриса Ольга Красько рассказала о ребенке от Джаника Файзиева 20:19
В Госдуме предложили родителям рассказывать детям об алкоголе 20:16
SpaceX посадила первую ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу 20:16
В Москве мужчина погиб под электричкой 20:14
Эмир Кустурица: Однажды и Путин посетит мой фестиваль в Сербии 20:11
Чайка предложил уравнять зарплаты судей и прокуроров 20:02
Три авиарейса из-за ветра прибыли в Петербург с задержкой в шесть часов 19:59
В США 800 тысяч госслужащих не получили зарплату 19:54
Глава РАН призвал работающих в ОПК ученых к осмотрительности в заявлениях 19:43
Экс-главу разведки ДНР приговорили в Москве к 6 годам колонии 19:35
NASA официально сообщило "Роскосмосу" об отмене визита Рогозина в США 19:30
Россия выставит на танковый биатлон женский экипаж 18:53
Президент Южной Кореи отказался от поездки в Давос 18:52
В России начнут культивацию наркосодержащих растений в медицинских целях 18:51
МИД назвал главное условие для решения проблемы мирного договора с Японией 18:49
В Каракумах нашли сувенирную мастерскую V тысячелетия до нашей эры 18:41
В Новгороде пациент умер в поликлинике в очереди к врачу 18:37
УЕФА назвал команду 2018 года по версии болельщиков 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
11.01.2019 20:16
Рубрика: Общество

SpaceX посадила первую ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу

В США компания SpaceX смогла провести управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу после запуска.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Китай испытал гиперзвуковой ракетный двигатель

"Нижняя ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Тихом океане", - приводит ТАСС слова ведущего трансляции старта на сайте SpaceX. Отметим, что ракету использовали для запуска 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.

SpaceX разработала и внедрила технологию управляемого возвращения на землю первой ступени, которая оснащена четырьмя раскладывающимися посадочными опорами. Известно, что для приземления на воде держат платформу площадью 4500 квадратных метров.

Падение российского спутника сняли на видео
Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы первые маршруты поездов с невозвратными билетами
МИД РФ: Американцу Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже
В США 800 тысяч госслужащих не получили зарплату
В Госдуме назвали ничтожным заявление Порошенко о стабильности
Захарова: Расширение взаимодействия с Беларусью не подлежит сомнению