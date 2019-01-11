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11.01.2019,  
13:09
Текст:  Антон Валагин

США направят в Арктику авианосец

Командование ВМС США намерено направить летом 2019 года авианосную ударную группу в Арктику.
Фото: U.S. Government/Wikimedia.org Фото: U.S. Government/Wikimedia.org
Фото: U.S. Government/Wikimedia.org

- Зачем нам отправлять корабли в Арктику? Мы должны понять, каково это - работать в таких условиях, - рассказал USNI News министр ВМС США Ричард Спенсер. Он напомнил, что американский флот демонстрирует присутствие в высоких широтах с 60-х годов, но эта задача выполняется в основном подлодками и патрульными самолетами, а не кораблями и судами обеспечения.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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По мнению Спенсера, американские ВМС недостаточно приспособлены к работе в арктических морях. Крейсеры типа Ticonderoga стали последними кораблями, на которых предусмотрена паровая установка для очистки корпуса ото льда. Экипажам более новых ракетных эсминцев и десантных кораблей приходится отбивать лед с орудийных турелей, палуб и вертолетных площадок вручную.

Осенью 2018 года в арктические воды зашел атомный авианосец Harry Truman - он с кораблями сопровождения участвовал в учениях НАТО у берегов Норвегии.

- Если флагман группы успешно справился с проблемами, вызванными холодом и осадками, то сопровождавшие его эсминцы и суда испытали большие трудности, - заметил министр.

Еще сложнее пришлось амфибийно-десантной группировке ВМС США во главе с универсальным десантным кораблем Iwo Jima. Десантный корабль-док Gunston Hall получил серьезные повреждения во время шторма. 140-тонный катер в его трюме сорвался с креплений и разрушил корабельные коммуникации. Вместо высадки морпехов на побережье Исландии Gunston Hall в сопровождении десантного корабль New York направился в порт Рейкявика для оценки повреждений.

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