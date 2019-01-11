США проверяют побывавших на инаугурации Трампа украинцев

Власти США проводят проверку десятков украинских политиков и бизнесменов, присутствовавших на церемонии инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017. Об этом пишет газета New York Times.

По мнению спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы, среди них могли быть "симпатизирующие Москве" люди. И в Вашингтоне в тот день они могли продвигать интересы России. Или выступать в качестве возможных посредников в процессе нормализации отношений между РФ и Украиной. Никаких фактов, подтверждающих эту теорию, у американской стороны нет, но она, видимо, очень заинтересовала Мюллера.

В итоге федеральная прокуратура начала изучать вопрос, откуда украинцы прибыли в США, кто пригласил их на церемонию инаугурации, с кем они встречались и что обсуждали. При этом следователей интересует возможность лоббирования интересов не только Москвы, но и Киева (тут же вспоминается дело бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, которого, среди прочего, обвинили в получении десятков миллионов долларов за продвижение интересов правительства Виктора Януковича перед госпереворотом на Украине в 2014 году).

Напомним, расследование о якобы вмешательства России в президентские выборы в США проводится независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Кремль неоднократно отвергал эти домыслы, указывая на их бездоказательный характер. Президент США также отмечал, что расследование Мюллера базируется на личной неприязни, и тот занимается сбором "клеветнических сведений".