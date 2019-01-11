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11.01.2019 05:20
Рубрика: В мире

США заблокировали "сделку века" по F-16 между Израилем и Хорватией

Фото: AP Photo/Ariel Schalit Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Израиль официально уведомил Хорватию о невозможности выполнить договор по поставкам истребителей F-16 из-за позиции Соединенных Штатов. Об этом сообщило хорватское министерство обороны.

"К сожалению, не получено соответствующего разрешения США на поставку израильских самолетов F-16 "Барак" Республике Хорватии", - заявил хорватский министр обороны Дамир Крстичевич после встречи в четверг с главой минобороны Израиля Уди Адамом. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: Вашингтон навязывает Болгарии приобретение истребителей F-16

Конкурс по истребителям был объявлен Хорватией в 2017 году. Свои предложения подали Греция, Швеция, Израиль и США. В марте 2018 года Хорватия объявила, что победил Израиль, чьи условия оказались лучше остальных.

Сделка должна была обойтись почти в 500 миллионов долларов. Предполагалось, что за эти деньги Загреб получит 12 подержанных, но модернизированных Израилем F-16 с вооружением, два авиасимулятора, а хорватские пилоты и техники прошли бы необходимое обучение.

Однако Израиль не смог продать американские истребители третьей стороне без согласия страны-производителя - США заблокировали поставку, которую в Хорватии называли "сделкой века". Хорватия должна была получить F-16 с модернизированной системой авионики, разработанной Израилем. США выступили категорически против этого.

В ВВС Хорватии подержанные F-16 должны были заменить МиГ-21 советского производства.

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