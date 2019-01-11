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11.01.2019 12:49
Рубрика: Спорт

Стала известна соперница Шараповой в первом круге Australian Open

Текст: Данила Жиляев
Завершилась женская квалификация Открытого чемпионата Австралии по теннису. Ее победители пробились в основную сетку турнира - соответственно, она сформирована полностью, и ряд теннисисток узнал своих соперниц в первом круге.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Российские теннисисты узнали соперников на Australian Open

В частности, стало известно, с кем предстоит сыграть экс-первой ракетке мира Марии Шараповой. Она выйдет на корт против британки Хэрриет Дарт. Кроме того, узнала соперницу Маргарита Гаспарян - ей предстоит встретиться с китаянкой Чжу Линь.

Квалификацию преодолели трое россиянок - Вероника Кудерметова, Наталья Вихлянцева и Анна Калинская. Они сыграют с американками Софьей Кенин и Варварой Лепченко, а также с белоруской Ариной Соболенко соответственно. Не смогла пробиться в основную сетку Ирина Хромачева, уступив австралийке Астре Шарме - 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (10:12). При этом во второй партии Ирина трижды не смогла реализовать матчбол.

В мужской части соревнований стал известен оппонент нашего Даниила Медведева. В первом круге он поборется с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2019
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