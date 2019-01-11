Стала известна соперница Шараповой в первом круге Australian Open

Завершилась женская квалификация Открытого чемпионата Австралии по теннису. Ее победители пробились в основную сетку турнира - соответственно, она сформирована полностью, и ряд теннисисток узнал своих соперниц в первом круге.

В частности, стало известно, с кем предстоит сыграть экс-первой ракетке мира Марии Шараповой. Она выйдет на корт против британки Хэрриет Дарт. Кроме того, узнала соперницу Маргарита Гаспарян - ей предстоит встретиться с китаянкой Чжу Линь.

Квалификацию преодолели трое россиянок - Вероника Кудерметова, Наталья Вихлянцева и Анна Калинская. Они сыграют с американками Софьей Кенин и Варварой Лепченко, а также с белоруской Ариной Соболенко соответственно. Не смогла пробиться в основную сетку Ирина Хромачева, уступив австралийке Астре Шарме - 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (10:12). При этом во второй партии Ирина трижды не смогла реализовать матчбол.

В мужской части соревнований стал известен оппонент нашего Даниила Медведева. В первом круге он поборется с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.