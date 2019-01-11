Стало известно, как россиянам навязывают покупки

Рекламу и игру на вкусовых привычках покупателей маркетологи называют главными двигателями торговли.

В интервью "Вечерней Москве" маркетолог Анна Иванова открыла несколько секретов, как россиянам навязывают те или иные товары. Оказалось, все довольно просто. Для начала у человека вырабатывают привычку к продуктам, после чего их продают в определенных условиях. В пример она привела диетические салаты и продукты без сахара в меню ресторанов быстрого питания. По словам Ивановой, полезны ли такие продукты - вопрос спорный. Скорее, это маркетинговый ход, являющийся попыткой привлечь новых клиентов среди приверженцев здорового образа жизни, а не борьба с ожирением.

Локомотивом в продвижении товаров является реклама, главный принцип которой не только похвалить товар, но объяснить, зачем он нужен. Так, электронные сигареты в эпоху моды на здоровый образ жизни преподносятся как безвредный аналог опасному для здоровья табаку. Сюда же можно отнести борьбу с продуктами, содержащими ГМО. Для того, чтобы переубедить весь мир в опасности подобного рода продукции, производителям пришлось помещать на упаковку соответствующие наклейки. В зависимости от моды и настроений общества меняется лишь способ продвижения товара, а не он сам, добавила Иванова.