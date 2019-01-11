Стоимость нефти Brent поднялась выше 62 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent впервые с 13 декабря выросла выше 62 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.21 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,78 процента - до 62,16 доллара за баррель.

Напомним, что по итогам встречи ОПЕК+ в декабре было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уверен, что это поможет сбалансировать рынок и избежать избытков топлива.