Теннисист Маррей, не сдерживая слез, объявил о завершении карьеры

Andy Murray breaks down in tears as he announces his plans to retire from tennis after years of battling with severe hip pain.



Read more about the two time Wimbledon champion's announcement here: https://t.co/m7CR2jNaXz pic.twitter.com/diyiM0Lfng — Sky News (@SkyNews) 11 января 2019 г.

Британский теннисист, двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса и трехкратный победитель турниров "Большого шлема" Энди Маррей объявил о скором завершении карьеры. Он сообщил об этом журналистам на пресс-конференции.

Маррей пояснил, что страдает от боли в правом бедре, на котором уже переносил операцию. Говоря о вынужденной необходимости уйти от большого тенниса, он не смог сдержать слез. "Меня мучает эта боль, уже около 20 месяцев. Я сделал все, что было в моих силах", - признался Энди. Он отметил, что намерен попрощаться после Уимблдона-2019

Многие коллеги Маррея выразили ему поддержку в непростой ситуации. Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро призвал его не сдаваться и бороться.

"Энди, я только что смотрел твою пресс-конференцию. Пожалуйста, не прекращай попытки, продолжай бороться. Я могу представить твою боль и огорчение. Надеюсь, ты сумеешь это преодолеть, - написал теннисист в своем Twitter. - Ты достоин уйти на собственных условиях, когда бы это ни случилось. Мы любим тебя и хотим видеть тебя счастливым и успешным".

Не остался в стороне и россиянин Карен Хачанов. "Очень грустно слышать это, Энди. Ты истинный чемпион нашего спорта и великий пример для нас всех, - написал Карен. - Оставайся сильным".