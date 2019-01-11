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11.01.2019 13:18
Рубрика: Спорт

Теннисист Маррей, не сдерживая слез, объявил о завершении карьеры

Текст: Данила Жиляев

Британский теннисист, двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса и трехкратный победитель турниров "Большого шлема" Энди Маррей объявил о скором завершении карьеры. Он сообщил об этом журналистам на пресс-конференции.

Фото: AP Photo/Andy Wong
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Маррей пояснил, что страдает от боли в правом бедре, на котором уже переносил операцию. Говоря о вынужденной необходимости уйти от большого тенниса, он не смог сдержать слез. "Меня мучает эта боль, уже около 20 месяцев. Я сделал все, что было в моих силах", - признался Энди. Он отметил, что намерен попрощаться после Уимблдона-2019

Многие коллеги Маррея выразили ему поддержку в непростой ситуации. Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро призвал его не сдаваться и бороться.

"Энди, я только что смотрел твою пресс-конференцию. Пожалуйста, не прекращай попытки, продолжай бороться. Я могу представить твою боль и огорчение. Надеюсь, ты сумеешь это преодолеть, - написал теннисист в своем Twitter. - Ты достоин уйти на собственных условиях, когда бы это ни случилось. Мы любим тебя и хотим видеть тебя счастливым и успешным".

Не остался в стороне и россиянин Карен Хачанов. "Очень грустно слышать это, Энди. Ты истинный чемпион нашего спорта и великий пример для нас всех, - написал Карен. - Оставайся сильным".

Спорт Теннис Игроки
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