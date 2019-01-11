The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой

Рубль недооценен по сравнению с долларом, пишет журнал The Economist.

Оценка приводится на основании нового выпуска "индекса Биг Мака", который позволяет проанализировать возможности валюты, исходя из цены гамбургера Биг Мак в сети McDonald's.

Во всех странах рецепт гамбургера одинаковый. По логике, на деньги, переведенные в другую валюту, в любой стране мира можно купить одинаковое количество гамбургеров. Но разница в стоимости Биг Мака в разных странах как раз и позволяет говорить о недооцененности той или иной валюты.

В соответствии с оценками The Economist, почти все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом. Российский рубль, в частности, недооценен на 70 процентов. В России, по данным журнала, Биг Мак стоит 1,65 доллара (110 рублей), в то время как в США - 5,58 доллара (373 рубля). Стоит заметить, что на самом деле Биг Мак в нашей стране стоит 130 рублей.

Подсчет "Индекса Биг Мака" The Economist ведет с 1986 года.