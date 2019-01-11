Три человека погибли в результате столкновения судов в Корее

Трое человек погибли и еще двое считаются пропавшими без вести в результате аварии с судном, которая произошла в море на юге у Корейского полуострова. Предварительная версия причины трагедии - столкновение судов.

Как сообщили в Службе береговой охраны Республики Корея (СБО РК) по городу Тхонъён, инцидент случился сегодня в пять часов утра примерно в 80 км к югу от острова Юкчи, что на самом юге Корейского полуострова. Небольшое судно "Мучжок" (водоизмещение около 10 тонн), на борту которого было 14 человек, перевернулось и начало тонуть. В это время мимо места аварии проходил крупный танкер-газовоз, с которого заметили ситуацию и сообщили об этом в Центр по управлению движением на море. После этого корабли СБО начали спасательную операцию.

В результате принятых мер удалось спасти девять человек. Еще трое, включая 57-летнего капитана по фамилии Чхве, были найдены в бессознательном состоянии и, несмотря на усилия врачей, скончались. Оставшиеся двое так и не найдены и числятся пропавшими без вести.

Как сообщили в СБО РК по Тхонъёну, выжившие говорят, что катер перевернулся, скорее всего, из-за столкновения с каким-то крупным судном. На борту "Мучжока" находились любители рыбалки и экипаж.

В настоящий момент в районе трагедии работают 19 судов Службы береговой охраны, ВМС и Пожарной службы, а также четыре самолета СБО, пытаясь обнаружить пропавших без вести. Параллельно идет выяснение точных причин и обстоятельств инцидента.