Турция не откажется от закупки С-400 в пользу ЗРК Patriot

Турция не пойдет на поводу у США в вопросе о закупке российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом в четверг заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Он отметил, что есть подписанное соглашение по российским ЗРК, и Турция "данного ею слова не забудет". Чавушоглу подчеркнул, что Анкара может договориться с США о покупке у них ЗРК Patriot, однако если условием станет отказ от С-400, то "сделки не будет", цитирует ТАСС.

По словам руководителя управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, покупка С-400 не означает полного удовлетворения потребностей Турции в обеспечении безопасности воздушного пространства, поэтому Анкара продолжит переговоры с США.

По данным телеканала CNN Turk, вопрос продажи ЗРК Patriot делегация США обсудит в Турции 15-16 января. Кто войдет в состав американской группы - пока не сообщается. Известно, что представители США намерены встретиться с сотрудниками управления оборонной промышленности Турции. По данным телеканала, турецкая делегация планирует нанести в конце января ответный визит.

В декабре прошлого года стало известно, что Вашингтон решил продать Анкаре ЗРК Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, продажа Турции комплексов Patriot никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400.