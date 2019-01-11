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11.01.2019 07:40
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые нашли связь между размером мозга и ожирением

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наличие излишнего жира, особенно в районе талии, может быть связано с усыханием мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета Лафборо (Великобритания), сообщается на сайте вуза.

Исследователи измерили индекс массы тела (ИМТ, определяется делением веса человека в килограммах на его рост в метрах в квадрате), отношение талии к бедрам и вес тела у более чем 9,6 тысячи человек, чей средний возраст составил 55 лет. Также участников наблюдения подробно опросили об их здоровье и образе жизни. Из этой группы 19 процентов признали страдающими ожирением.

Фото: Depositphotos.com
Ученые: Ожирение становится причиной плохих оценок

Команда ученых обнаружила, что у людей с более высокими показателями ожирения и соотношения талии и бедер объем мозга был самым низким. Для этого они использовали магнитно-резонансную томографию, которая позволяет определить количество белого и серого вещества и размер мозга в различных его областях.

После поправки на такие сопутствующие факторы, как возраст, физическая активность, курение и высокое кровяное давление, исследователи обнаружили, что участники с высоким ИМТ имели незначительно меньший объем мозга. Но если к этому фактору добавлялось неблагоприятное соотношение размера талии и бедер, то становилось заметным снижение объема серого вещества мозга. А именно в нем содержится большая часть нервных клеток, отвечающих за самоконтроль, мышечную координацию, сенсорное восприятие, память.

В частности, исследователи обнаружили, что участники с высоким ИМТ и высоким отношением размера талии к бедрам имели самый низкий средний объем серого вещества - 786 кубических сантиметров. У людей с нормальным весом он составлял 798 сантиметров, а если высоким был лишь ИМТ, то показатель равнялся 793 сантиметрам.

Вместе с тем ученые пока не знают, что же в данном случае первично: приводит ли ожирение к уменьшению серого вещества или же наоборот его меньшее количество вызывает проблемы с весом.

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