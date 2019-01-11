УЕФА назвал команду 2018 года по версии болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал состав символической команды 2018 года, сформированный голосованием болельщиков. Его публикует пресс-служба организации.

В голосовании на официальном сайте УЕФА приняло участие свыше 2 млн человек. Они выбирали из 50 номинантов, отобранных редакцией сайта среди игроков, в минувшем году наиболее ярко проявивших себя в турнирах под эгидой организации. В итоге в символическую сборную вошли следующие 11 футболистов.

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген (сборная Германии, "Барселона");

Защитники: Серхио Рамос (сборная Испании, "Реал"), Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов, "Ливерпуль"), Рафаэль Варан (сборная Франции, "Реал"), Марсело ("Реал");

Полузащитники: Н'Голо Канте (сборная Франции, "Челси"), Лука Модрич (сборная Хорватии, "Реал"), Эден Азар (сборная Бельгии, "Челси");

Нападающие: Килиан Мбаппе (сборная Франции, "ПСЖ"), Криштиану Роналду (сборная Португалии, "Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона").