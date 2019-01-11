Украинский журналист Анатолий Шарий подаст в суд на Порошенко

Известный украинский блогер и журналист Анаторий Шарий принял решение подать в суд на президента страны Петра Порошенко. Об этом он заявил на своем канале в YouTube.

Причиной для юридического разбирательства стали слова Порошенко, что Шарий не является украинским журналистом и якобы работает на Россию. Именно так президент ответил на вопрос, "почему на Украине преследуются украинские журналисты, в том числе видеоблогер Анатолий Шарий". Его задал молодой человек во время рабочего визита Порошенко в Ровно. В связи с таким отношением Шарий принял решение обращаться на "ты" к президенту.

"Я подаю на тебя в суд. И в суде ты будешь рассказывать, на какую Россию я работаю. Будешь рассказывать, почему я не украинский журналист", - заявил он.

При этом Шарий напомнил, что в его отношении на Украине несколько раз заводили уголовное дело, но следователи так и не смогли найти состава преступления (уже несколько лет он живет за пределами Украины). Именно это, по его словам, и является преследованием. К тому же он состоит в различных международных и украинских журналистских организациях, которые не лишали его членства.

В прошлом году социальная сеть Facebook удалила страницу Шария, на которую были подписаны более 280 тысяч пользователей (число его подписчиков в Youtube превышает 1,5 миллиона подписчиков). По словам самого блогера, это произошло в результате инспирированных администрацией президента Украины жалоб в офис социальной сети, впоследствии там признали ошибку и принесли ему извинения.

Для юридического сопровождения иска против Порошенко Шарий намерен привлечь команду известного юриста Андрея Портнова.