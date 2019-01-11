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11.01.2019 14:04
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали ничтожным заявление Порошенко о стабильности

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме оценили заявление президента Петра Порошенко о том, что Украине удалось выйти из зоны риска.

"Нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска, - написал Порошенко в соцсетях. - Я совершенно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое тяжелое у нас точно позади".

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал данное заявление не соответствующим действительности и "ничтожным".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Данное заявление ставит все с ног на голову, потому что на сегодняшний день, по прогнозам МВФ, Украина - самая бедная страна на просторах как Европы, так и евро-азиатского пространства, - цитирует парламентария RT.

Он добавил, что украинский долг МВФ уже превышает "все мыслимые размеры". Страна, таким образом, полностью зависит от Международного валютного фонда по всем показателям.

Депутат связал заявление с грядущими выборами в стране. На самом деле, то, что государство все больше погружается в экономический коллапс, "каждый гражданин Украины видит по своему уровню жизни". Обнищание населения идет в одном ряду со спадом экономики, развалом всех экономических и производственных связей, отметил Водолацкий.

- На сегодняшний день более 82% украинцев живут за чертой бедности. Это одни из показателей той "стабильности", о которой говорит Порошенко, - иронизирует парламентарий.

Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 год на 0,6 процентных пункта. Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, при этом цена на газ для населения на Украине еще с 1 ноября повысилась на 23,5%, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.

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