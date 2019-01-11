В Госдуме предложили родителям рассказывать детям об алкоголе

В качестве антиалкогольной пропаганды родители могли бы сами рассказывать своим детям о спиртном и первыми давать попробовать на вкус. С таким предложением выступил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Первое знакомство с алкоголем под контролем взрослых позволит избежать трагических эксцессов, убежден парламентарий.

"Вот такая культура потребления алкоголя может быть: в семье, в присутствии взрослых, дать попробовать подростку в 16 лет 50 грамм вина хорошего качества. Все равно он рано или поздно это попробует, - передает слова депутата Агентство городских новостей "Москва". - Это необходимо делать. И большинство родителей делают именно так".

Это позволит избежать подростками покупки суррогатов и отравлений.