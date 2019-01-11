В Италии двух россиян подозревают в незаконной доставке мигрантов

В Италии по подозрению в организации незаконной перевозки мигрантов арестованы два гражданина России - мужчины 43 и 25 лет. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA, уточнив, что это могут быть шкиперы парусной лодки, которая доставила к берегам Калабрии 51 мигранта курдского происхождения.

Сообщается, что мужчины были задержаны в гостинице города Мелисса, когда предъявили поддельные документы для регистрации. При обыске местные карабинеры обнаружили у них в багаже большую сумму наличных денег и навигационное оборудование.

По данным ТАСС, у представителей генерального консульства РФ в Палермо пока нет официальной информации о задержании российских граждан.

Ранее сообщалось, что парусная лодка с нелегалами на борту села на мель недалеко от пляжа. На помощь им пришли местные жители во главе с мэром. Среди спасенных - шесть женщин и четверо детей, включая новорожденного. Мигранты сообщили, что один из пассажиров парусника пропал без вести, сейчас его поисками занимаются спасатели.