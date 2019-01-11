В Канаде десятки тюленей заполнили город

Около 40 тюленей практически парализовали транспортное движение небольшого канадского города Роддиктон-Байд-Арм в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

По словам мэра Шейли Фитцджералд, двое ластоногих попали под колеса автомобилей. Эти животные также заполнили дворы, парковки, лужайки. Иногда местные жители встречают их у дверей своих домов.

По мнению градоначальницы, животные голодают и не могут самостоятельно выбраться из городка. Мэрия уже обратилась за помощью в министерство рыболовства и океанов, сообщает ТАСС.

Специалисты заявили, что в это время года тюлени, которые мигрируют из Арктики в южном направлении - к берегам провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, часто выбираются на сушу и в этом нет ничего необычного. Предполагается, что на этот раз большая группа животных слишком удалилась от побережья и заблудилась.

Сейчас эксперты готовят план эвакуации тюленей из города.