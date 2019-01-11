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11.01.2019 18:51
Рубрика: Экономика

В России начнут культивацию наркосодержащих растений в медицинских целях

Текст: Ирина Жандарова

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал о культивации наркосодержащих растений и последующим производством фармсубстанций для медицинских и ветеринарных целей в России. Культивированием растений, в частности мака снотворного, будут заниматься два ФГУП: "Московский эндокринный завод" и "ГосНИИОХТ". Эти предприятия имеют опыт работы с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Для обеспечения регионов страны отечественными обезболивающими препаратами потребуется культивирование мака на площади порядка 200 га, сообщил Мантуров. Так для выращивания мака рассматривается возможность его культивации в одном из центрально-черноземных регионов РФ.

"Окончательное решение будет после принятия законопроекта", - сказал министр.

Производства активных фармацевтических субстанций, в том числе опийной группы, будет организовано на базе филиала "Московского эндокринного завода" - "Почеп". Готовые лекарственные средства планируется производить в Москве на двух имеющихся производственных площадках завода.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг
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