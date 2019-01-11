В России начнут культивацию наркосодержащих растений в медицинских целях

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал о культивации наркосодержащих растений и последующим производством фармсубстанций для медицинских и ветеринарных целей в России. Культивированием растений, в частности мака снотворного, будут заниматься два ФГУП: "Московский эндокринный завод" и "ГосНИИОХТ". Эти предприятия имеют опыт работы с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Для обеспечения регионов страны отечественными обезболивающими препаратами потребуется культивирование мака на площади порядка 200 га, сообщил Мантуров. Так для выращивания мака рассматривается возможность его культивации в одном из центрально-черноземных регионов РФ.

"Окончательное решение будет после принятия законопроекта", - сказал министр.

Производства активных фармацевтических субстанций, в том числе опийной группы, будет организовано на базе филиала "Московского эндокринного завода" - "Почеп". Готовые лекарственные средства планируется производить в Москве на двух имеющихся производственных площадках завода.