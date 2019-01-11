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Рубрика: В мире

В Саудовской Аравии 40 тысяч женщин получили водительские права

Фото: AP Photo/Hasan Jamali Фото: AP Photo/Hasan Jamali
Фото: AP Photo/Hasan Jamali

Более 40 тысяч женщин Саудовской Аравии получили водительские права после снятия запрета на вождение ими автомобиля. Власти планируют открыть 14 новых центров по всей стране для обучения женщин вождению.

Сейчас в действующих центрах Саудовской Аравии зафиксированы очереди из желающих научиться управлять автомобилем. Об этом рассказал гендиректор департамента транспорта в МВД Мухаммед аль-Бассами, пишет Saudi Gazette.

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Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Этот запрет был снят 24 июня прошлого года. Данный шаг стал частью масштабных социально-экономических преобразований, запущенных в королевстве наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, пишет РИА Новости.

За последнее время права женщин в Саудовской Аравии были значительно расширены: теперь они могут стать нотариусами, судьями, полицейскими и даже военными. Летная академия страны впервые начала набирать в студенты женщин.

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