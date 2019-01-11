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В Сети рассекретили смартфон Nokia 8.1 Plus

11.01.2019,  
08:34
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: Принтскрин с YouTube Фото: Принтскрин с YouTube
Фото: Принтскрин с YouTube

В интернете появились изображения нового смартфона Nokia. Предположительно, это модель 8.1 Plus - не флагманский продукт, а конкурент более доступным моделям, таким, как, например, OnePlus 6T.

Как уточняет портал 91Mobiles, гаджет получит 6,22-дюймовый Full HD + дисплей с вырезом для селфи-камеры в левом верхнем углу и тонкими рамками. В верхней части смартфона разместится 3,5-миллиметровый разъем для наушников, на левом краю расположены клавиша регулировки громкости и кнопки питания, внизу - порт USB Type-C и динамики.

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Гаджет получит стеклянную заднюю панель с логотипом Nokia посередине и надписью Android One. Над логотипом расположен датчик отпечатков пальцев.

Также смартфон оснащен двойной основной камерой с объективами Zeiss и двойной светодиодной вспышкой. Размер гаджета - 156,9 x 76,2 x 7,9 мм.

Когда именно выйдет Nokia 8.1 Plus, пока неизвестно.

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