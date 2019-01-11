В Словакии при столкновении поезда и грузовика пострадали семь человек

В Словакии столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов пригородный пассажирский поезд. Инцидент произошел в четверг вечером на северо-западе страны близ Чадцы.

По данным представителя объединенного управления пожарной службы и службы спасателей Словакии Катарины Крижановой, поезд и автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде. От сильного удара вагоны перевернулись на бок.

В поезде в момент аварии находились 70 человек. Травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров, а также водитель грузовика, пишет ТАСС.

На месте работают спасатели, медики, пожарные и полиция. Железнодорожное и автомобильное движение в районе аварии пока остановлено.