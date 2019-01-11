Владимир Путин встретился с главой "РусГидро"

Президент продолжил обсуждать вопросы энергетики - на следующий день после встречи с главой Минэнерго он побеседовал с председателем правления - гендиректором "РусГидро". Николай Шульгинов попросил поддержать планы модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке.

"Как год закончился, Николай Григорьевич?" - спросил Владимир Путин. "Увеличилась мощность электрических станций группы на 335 мегаватт за счет ввода совершенно новой электростанции во Владивостоке - ТЭЦ "Восточная", 140 мегаватт. Буквально на днях мы закончили ввод третьего гидроагрегата на Усть-Среднеканской ГЭС, это предпоследняя на Колыме, в Магадане. Увеличилась мощность в результате модернизации гидростанций - на 50 мегаватт", - привел цифры собеседник.

"По финансовым показателям прогнозируем хорошие результаты", - заметил Шульгинов. Выручка ожидается около 407 млрд, чистая прибыль - в районе 30 млрд. "Была бы больше, если бы не обесценение, так называемое, не денежный эффект из-за того, что неокупаемые проекты есть на Дальнем Востоке, приходится резервировать такое списание", - пояснил он.

"Мы ожидаем и дивиденды выше прошлого года - примерно 35 процентов", - продолжил докладчик. "Мы ожидаем увеличение уплаты налогов во все бюджеты - около 78 млрд рублей", - сказал он. "Считаю, что мы должны, наконец-то, завершить строительство Сахалинской ГРЭС-2 и Нижне-Бурейской ГЭС. Достроим ТЭЦ в Советской Гавани и Зарамагскую ГЭС-1 в Республике Северная Осетия - Алания", - сообщил Шульгинов.

"Мы провели заседание совета директоров, приняли бизнес-план на 2019 год. Доходы с ростом приняли, - продолжил глава "РусГидро". - К сожалению, расходы выше, потому что идет рост стоимости топливной корзины в целом - на 10,5 млрд по 2019 году, или на 17 процентов". "В этих 17 процентах 9,5 процента - это рост угля, то есть угольная корзина", - уточнил он.

В этом году компания продолжит работу над программой модернизации тепловой энергетики на Дальнем Востоке. Постановление правительства по программе и внесение изменений в закон находятся в работе. "Хотелось бы получить поддержку по некоторым позициям в реализации этой программы", - обратился к президенту Шульгинов.

"Мы должны попасть, как я думаю, в первую очередь, несмотря на то, что мы сейчас проектируем эти объекты и, скорее всего, их запускать будем чуть позже", - заметил докладчик. "Второе. Мы хотели определиться с тем, чтобы реализация этих программ была возложена на операционные компании группы "РусГидро", - добавил он.

"Хотелось бы получить поддержку, чтобы доходность такая же была, как в программе модернизации европейской части, в Сибири и на Урале, - около 14 процентов, - уточнил Шульгинов. - И оплата стоимости этих проектов модернизации была за счет потребителей оптового рынка. Эта модель отработана в Калининграде, она показала свою успешность".