Во Франции главу Олимпийского комитета Японии обвиняют в даче взятки

Французские следователи подозревают главу Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэду в даче взяток в ходе выборов Токио местом проведения Олимпийских игр 2020 года. Об этом пишет газета Le Monde.

По информации издания, судья Рено Ван Рюймбеке в течение трех лет вел расследование по делу о коррупции при выборе столицы ОИ-2020 и пришел к выводу, что победу Токио обеспечили голоса африканских представителей - благодаря нескольким тайным банковским операциям. Высокопоставленного представителя Японии, проходящего обвиняемым по этому делу, он допросил еще 10 декабря.

Такэда считается главным "архитектором" Токио в качестве столицы ОИ-2020. В 1970-е годы он сам принимал участие в престижных соревнованиях в качестве наездника, затем тренировал японских конников. Его прадедом по материнской линии был император Мэйдзи.