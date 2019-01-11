Во Франции "желтые жилеты" стали угрожать темнокожим депутатам

В конце минувшего декабря многим показалось, что движение "желтых жилетов" во Франции постепенно пойдет на спад. Однако не прошло и пары недель нового года, как от этих надежд, столь лелеемых в Елисейском дворце, не осталось и следа. Неформалы, всколыхнувшие французскую "глубинку", отнюдь не намереваются сбавлять обороты, вполне определенно заявив, что в обозримом будущем властям придется с ними считаться, и объявляют об очередных протестных акциях.

Пока никто из серьезных французских политологов не берется предсказать, куда они их заведут. Однако уже сегодня ясно, что, пройдя "огонь и медные трубы" череды бурных и не очень субботних манифестаций, неформалы оказались на некоем перекрестке. Свидетельство тому - явные перемены настроений многих французов, которых все больше беспокоит "неуправляемость" жилетов, то и дело приводящая к баррикадам, погромам и прочим безобразиям. Если не так давно три четверти граждан их поддерживали, то, по последнему опросу службы Elabe, этот показатель упал на 10 пунктов и составляет около 60 процентов.

В этой ситуации "желтые жилеты", если сделают соответствующие выводы, могут последовать за умеренным крылом движения, выступающего за широкий диалог с правительством на основе отказа от насилия и уважения республиканских институтов. К этому в частности призывает одна из видных представительниц движения Жаклин Муро. Эта дама намеревается создать политическую партию, целью которой станет, как она подчеркнула, "реформа налогообложения" и возврат к "социально направленному курсу" в пользу широких народных масс, особенно малообеспеченных.

Правда, не факт, что линия Муро возьмет верх. Дело в том, что за прошедшие недели движение "желтых жилетов", по крайней мере, та его часть, что регулярно и активно выходит на манифестации, стало более радикальным. Не зря во французском правительстве заявили, что неформалы "попали под влияние "агитаторов, которые стремятся к бунту и, в конце концов, к свержению правительства".

Причем "желтый экстремизм" приобретает порой самые недопустимые формы. В частности, речь идет о непрекращающемся потоке угроз в адрес парламентариев правящей партии "Республика на марше". Последним в этом растущем чуть ли ни каждый день списке политиков стал представитель "марширующих" от департамента Нижний Рейн Брюно Штудер. Его приемную в городе Шильтингейме неподалеку от Страсбурга расписали граффити антисемитского и расистского характера. Такую же участь постигло представительство депутата Флорана Будиэ в департаменте Жиронда на юго-западе Франции.

Наиболее вопиющими стали случаи посланий, в основном анонимных, которые стали получать по почте депутаты "Республики на марше" с темным цветом кожи. Так политик с африканскими корнями Жан-Франсуа Мбэй на днях опубликовал такое письмо. Вот его часть: "По какому праву африканец вмешивается во французские дела? В 1962 году алжирцы предложили французским колонистам: "чемодан или гроб". Мбэй, и мы сегодня тебе говорим то же самое: если не подчинишься, то получишь пулю в голову. Ситуация сегодня этому способствует, а число жертв несчастных случаев на охоте увеличивается, и ты будешь среди них!"

Идентичного содержания письмо получил коллега Мбэй по Национальному собранию выходец и Руанды Эрве Бервиль.

А вот Литисию Авиа, избранную в парламент в Париже по спискам правящей партии, в полученном ею ругательном письме назвали "черной африканской свиньей". Эту даму, родители которой перебрались во Францию из Того, предупредили: "Твои дни сочтены: скоро мы тобой займемся".

В общей сложности около пяти десятков парламентариев "удостоились" разного рода угроз, в том числе и в социальных сетях. Мужчинам обещали "виселицы, гильотины", а женщин стращали сексуальным насилием. В то время, как признанные лидеры "желтых жилетов" открещиваются от этой эпистолярной вакханалии, во французском парламенте требуют от спецслужб найти ее инициаторов и привлечь к судебной ответственности.