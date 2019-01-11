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Xiaomi выпустила самую дешевую Android-телеприставку за 1800 рублей

11.01.2019,  
12:14
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Mi.com Фото: Mi.com
Фото: Mi.com

Компания Xiaomi представила самую доступную в линейке телеприставку на базе Android - Mi Box 4 SE. Она позиционируется как конкурент Amazon Fire TV, Google Chromecast, Apple TV и другим аналогичным девайсам.

Mi Box 4 SE. Фото: Mi.com

Транслировать контент на экран телевизора можно как через различные стриминговые сервисы (устройство подключается к сетям Wi-Fi), так и с подключаемых накопителей (для этого предусмотрен порт USB). Подключить приставку к телевизору можно через порт AV или HDMI.

Бюджетная приставка Mi Box 4 SE оснащена встроенной памятью на 4 гигабайта, одним гигабайтом оперативной памяти и графикой Mali-400 и поддерживает голосовое управление. Информации о распознавании русского языка нет - по всей видимости, оно пока отсутствует, поскольку устройство на первых порах будет продаваться на китайском рынке.

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Новинка появится в продаже 11 января по цене 187 юаней, или около 1850 рублей.

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