Захарова: РФ ждет от США объяснений по сути обвинений против Весельницкой

Россия не намерена мириться с привычкой США предъявлять необоснованные претензии к ее гражданам и ждет разъяснений касательно сути обвинений против юриста Натальи Весельницкой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ожидаем четких и внятных объяснений, с чем связаны выдвигаемые в ее адрес обвинения", - цитирует ее заявление агентство ТАСС. Она также добавила, что это важно еще и в свете того, что служебное разбирательство в отношении компании Prevezon Holdings уже давно закончилось. Обвинения в адрес российского адвоката - новый виток антироссийской кампании США, подытожила Мария Захарова.

Напомним, юрист обвиняется в восприпятствовании правосудию в США. Персона адвоката стала известной после встречи с сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим в 2016 году, однако обвинения связаны не с ней. В данном случае речь идет о якобы имевшем место отмывании денег в деле против компании Prevezon Holding.