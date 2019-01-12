84 тысячи "желтых жилетов" участвовали в очередной протестной субботе

Девятая по счету общенациональная протестная суббота "желтых жилетов" показала, что их движение отнюдь не выдохлось, а, наоборот, полно сил и готово к новым баталиям со столь критикуемыми ими властными элитами в Париже.

Во французской столице неформалов было - и это сведения Министерства внутренних дел - около восьми тысяч человек (их было три с половиной тысячи неделю тому назад). По все же стране участие в манифестациях приняли 84 тысячи "жилетов", что, несомненно, меньше, чем в середине декабря, но значительно больше, чем в прошлую субботу (50 тысяч).

В Париже день "желтых" протестов прошел по общему мнению более или менее спокойно. В этом заслуга сил правопорядка, которых в городе на Сене было отмобилизовано немало - пять тысяч полицейских и жандармов, не считая 14 бронетранспортеров, которые так и не пригодились.

Впервые многокилометровый марш "желтожилетных" через весь город от Берси, на востоке, где находится министерство экономики и финансов, до площади Звезды -Шарль де Голль, протекал под присмотром не только полиции, но и парней из неформалов с белыми повязками на рукавах. Они следили за порядком и разрешали недоразумения с представителями правоохранных служб. Причем, как стало известно, ими руководил инициатор нынешней манифестации, как, впрочем, и предыдущих, один из наиболее видных "желтых" фигур 33-летний Эрик Друэ.

Правда, позже, когда демонстранты добрались до Триумфальной арки, ситуация немного обострилась: разогнавшиеся "жилеты" могли бы продолжить шествие, но все улицы, веером расходящиеся от арки, были перекрыты полицией. В итоге наиболее агрессивно настроенные попытались прорваться, но были остановлены слезоточивым газом, а также холодными струями из водомета.

Поняв всю бесперспективность противостояния с полицейскими, большинство манифестантов стало постепенно покидать площадь Звезды, и примерно к 19:00 (21:00 мск) на ней осталось сотни полторы самых отчаянных. Но и они вскоре отправились по домам. Всего же в Париже было задержан 129 "жилетов", из которых 72 взяты под стражу. Причем большая часть из них были арестованы во время профилактического досмотра рюкзаков и сумок, где были обнаружены разные запрещенные предметы.

Что касается других городов страны, то и там мобилизация "желтых жилетов" была на порядок выше, чем в прошлый раз. В Бордо протестовали шесть тысяч "желтых жилетов", в Тулузе пять тысяч, в Руане почти три тысячи человек. Свыше шести тысяч неформалов, устроили манифестацию в городе Бурж (департамент Шер), который был выбран ими из-за удобного географического положения - в самом центре Франции и южнее Парижа на 200 с лишним километров. Поначалу "желтожилетные" собрались на площади Серакур вдали от центра, где провели митинг. Затем совершили марш по окраинным улицам. Некоторые пытались пройти в центр города, но путь им преградила полиция. Произошли столкновения, но к вечеру обстановка нормализовалась.