Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования

В Оберхофе завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе.

Несмотря на три промаха, он пришел к финишу первым, показав время 34:29,8 секунды. Второе место занял немец Арнд Пайффер, замкнул тройку представитель Италии Лукас Хофер.

Россиянин Александр Логинов, накануне выигравший спринт и одержавший первую победу в сезоне, в этот раз на подиум не попал. Он занял пятое место, пропустив вперед француза Мартена Фуркада.

Первую десятку замкнул еще один российский биатлонист Евгений Гараничев. Дмитрий Малышко стал 20-м, Максим Цветков - 24-м, Матвей Елисеев - 29-м.