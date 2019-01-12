Британским магазинам рекомендовали усилить охрану при срыве сделки Brexit

Британская полиция рекомендовала розничным сетям усилить безопасность в связи с возможной паникой населения из-за нехватки продуктов и других товаров в магазинах в результате срыва сделки по Brexit, сообщает телеканал CNN.

По данным полиции, особых рекомендаций для торговых сетей относительно вероятных случаев мародерства не имеется. "Ритейлеры по всей стране продолжат работать в контакте с полицией для обеспечения бесперебойной работы магазинов", - пояснил советник по вопросам преступности Британского розничного консорциума Джеймс Мартин.

Ранее исполнительный директор сети супермаркетов Tesco сообщил, что принято решение о закупке консервов, а также продуктов длительного хранения на случай выхода Великобритании из Евросоюза без торгового соглашения.

По оценкам британской консалтинговой компании Ernst & Young, банки, международные финансовые компании и предприниматели могут вывести из Великобритании на фоне проблем с Евросоюзом по заключению сделки по Brexit средства и активы на сумму порядка одного триллиона долларов.