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12.01.2019 11:47
Рубрика: В мире

Британским магазинам рекомендовали усилить охрану при срыве сделки Brexit

Текст: Александр Саможнев

Британская полиция рекомендовала розничным сетям усилить безопасность в связи с возможной паникой населения из-за нехватки продуктов и других товаров в магазинах в результате срыва сделки по Brexit, сообщает телеканал CNN.

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По данным полиции, особых рекомендаций для торговых сетей относительно вероятных случаев мародерства не имеется. "Ритейлеры по всей стране продолжат работать в контакте с полицией для обеспечения бесперебойной работы магазинов", - пояснил советник по вопросам преступности Британского розничного консорциума Джеймс Мартин.

Ранее исполнительный директор сети супермаркетов Tesco сообщил, что принято решение о закупке консервов, а также продуктов длительного хранения на случай выхода Великобритании из Евросоюза без торгового соглашения.

По оценкам британской консалтинговой компании Ernst & Young, банки, международные финансовые компании и предприниматели могут вывести из Великобритании на фоне проблем с Евросоюзом по заключению сделки по Brexit средства и активы на сумму порядка одного триллиона долларов. 

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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