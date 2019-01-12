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12.01.2019 07:00
Рубрика: Экономика

ЦБ может снова менять ключевую ставку на 50 базисных пунктов

Текст: Игорь Зубков
Банк России может снова изменять ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (0,5 процента), рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин.
Фото: Банк России Фото: Банк России
Фото: Банк России

Последний раз с таким шагом ключевая ставка двигалась в декабре 2017 года, затем Банк России дважды снижал и дважды повышал ставку на 25 базисных пунктов.

Фото: Pixabay
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"25 б.п. - это минимальный шаг, более мелкие изменения ключевой ставки на экономику значительного влияния оказать не могут, - рассказал Алексей Заботкин в интервью "Российской газете". - Если что-то очень сильно меняется, либо в экономической ситуации, либо в наших прогнозах, Банк России может двигаться и большими шагами".

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 9 февраля, а "опорное" заседание, на котором обычно принимается решение об изменении ставки - 23 марта.

Полный текст интервью с Алексеем Заботкиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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