ЦБ рекомендовал не начислять проценты после решения суда по взысканию

Банк России рекомендовал банкам и другим кредиторам фиксировать задолженность по потребкредитам, если они получили судебный акт о взыскании. "Применение практики начисления процентов и неустоек после вступления в законную силу судебного акта о взыскании задолженности по договорам потребительского кредита (займа) влечет чрезмерное наращивание долговой нагрузки заемщиков, в том числе невозможность фактического исполнения обязательств, в целом оказывая негативное влияние на сектор потребительского кредитования", - говорится в информационном письме Банка России за подписью первого зампреда Сергея Швецова.

ЦБ отмечает, что для фиксации задолженности кредиторы могут расторгнуть договор с условием прекращения начисления процентов и неустойки с момента расторжения, а также включать в содержание договоров условия о прекращении начисления процентов и неустоек, в том числе условия о реструктуризации долга, при наступлении определенных обстоятельств. Кроме того, кредиторы вправе в одностороннем порядке уменьшить процентную ставку и размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается.

Это, отмечается в письме, предотвратит существенное увеличение долговой нагрузки потребителей и образование просроченной задолженности, невозможной к взысканию.

По данным Банка России, доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в сегменте необеспеченного потребительского кредитования составила 10,4% на 1 октября 2018 года (13,9% годом ранее).