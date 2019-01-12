Постановление правительства Челябинской области от 10 января 2019 года № 1-П "О Порядке предоставления единовременных денежных выплат гражданам в целях приобретения жилых помещений взамен утраченных в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения 31 декабря 2018 года жилого дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164"

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2 "Об утверждении Правил предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Челябинской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате обрушения 31 декабря 2018 г. части многоквартирного жилого дома в г. Магнитогорске (Челябинская область)", Законом Челябинской области "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременных денежных выплат гражданам в целях приобретения жилых помещений взамен утраченных в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения 31 декабря 2018 года жилого дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области Б.А.Дубровский

Утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 10.01. 2019 г. № 1-П

Порядок предоставления единовременных денежных выплат гражданам в целях приобретения жилых помещений взамен утраченных в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения 31 декабря 2018 года жилого дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164

1. Настоящий Порядок предоставления единовременных денежных выплат гражданам в целях приобретения жилых помещений взамен утраченных в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения 31 декабря 2018 года жилого дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164 (далее именуется - Порядок), устанавливает правила предоставления единовременных денежных выплат гражданам в целях приобретения жилых помещений взамен утраченных в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения (7 - 8 подъезды) 31 декабря 2018 года жилого дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164 (далее именуются соответственно - граждане, единовременные денежные выплаты, чрезвычайная ситуация, утраченное жилое помещение).

2. Единовременные денежные выплаты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству социальных отношений Челябинской области (далее именуется - Уполномоченный орган) Законом Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-30 "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных областному бюджету из федерального бюджета.

3. Право на получение единовременной денежной выплаты имеют:

1) граждане, являющиеся на 31 декабря 2018 года собственниками утраченных жилых помещений;

2) граждане, имеющие документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для государственной регистрации права собственности на утраченные жилые помещения;

3) граждане, не являющиеся на 31 декабря 2018 года собственниками утраченных жилых помещений, но имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в таких помещениях либо признанные в судебном порядке постоянно проживающими в утраченном жилом помещении, относящиеся к членам семьи граждан, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта (в случае гибели граждан, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта), и не имеющие в собственности в Челябинской области иного жилого помещения или доли в жилом помещении, пригодных для проживания.

4. Размер единовременной денежной выплаты рассчитывается исходя из площади утраченного жилого помещения.

При наличии долевой собственности на утраченное жилое помещение единовременная денежная выплата предоставляется пропорционально доле каждого собственника.

К членам семьи утративших жилые помещения граждан относятся супруг (супруга), их дети, родители, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, постоянно проживающие либо признанные в судебном порядке постоянно проживающими по месту жительства в утраченных жилых помещениях по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также иные лица, постоянно проживающие совместно с указанными гражданами, если они признаны членами семьи в судебном порядке.

5. При расчете размера единовременной денежной выплаты учитывается стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения для Челябинской области в размере 31725 рублей.

Единовременная денежная выплата предоставляется в отношении одного утраченного жилого помещения однократно.

6. Для получения единовременной денежной выплаты граждане в срок не позднее 1 сентября 2019 года представляют в Уполномоченный орган письменное заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты по форме, установленной Уполномоченным органом, с приложением следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (с приложением его копии);

2) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах заявителя на утраченное жилое помещение, выданную не ранее 31 декабря 2018 года (представляют граждане, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка);

3) документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для государственной регистрации права собственности на жилые помещения, с приложением их копий (представляют граждане, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка);

4) документы, подтверждающие отнесение заявителей к предусмотренным абзацем третьим пункта 4 настоящего Порядка членам семьи граждан, утративших жилые помещения, а также документы, подтверждающие постоянную регистрацию по месту жительства в утраченном жилом помещении, выданные не ранее 31 декабря 2018 года (с приложением их копий), и (или) копии решений судов о признании заявителей постоянно проживающими в утраченном жилом помещении (представляют граждане, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка);

5) документы, подтверждающие отсутствие в собственности в Челябинской области иного жилого помещения или доли в жилом помещении, пригодных для проживания (представляют граждане, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка);

6) обязательство гражданина снять с государственного кадастрового учета и прекратить право собственности на жилое помещение, утраченное в результате чрезвычайной ситуации, по форме, установленной Уполномоченным органом (представляют граждане, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка);

7) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя гражданина, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, с приложением их копий (в случае подачи заявления от имени гражданина его представителем).

7. Уполномоченный орган запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и сведения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

8. Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка (далее именуются - документы), осуществляет проверку соответствия гражданина требованиям настоящего Порядка и принимает решение о предоставлении единовременной денежной выплаты с включением такого гражданина в реестр получателей единовременной денежной выплаты либо об отказе в предоставлении гражданину единовременной денежной выплаты.

Реестр получателей единовременной денежной выплаты (далее именуется - реестр) ведется Уполномоченным органом по утвержденной им форме. В реестр включаются сведения о получателе единовременной денежной выплаты с указанием площади утраченного жилого помещения и размера причитающейся гражданину единовременной денежной выплаты.

9. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении гражданину единовременной денежной выплаты в следующих случаях:

1) непредставления (неполного представления) документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и (или) нарушения срока их представления;

2) представления документов, содержащих сведения, не соответствующие действительности, либо наличия в представленных документах несоответствий (разночтений) персональных данных, подтверждающих юридически значимые факты и события (в том числе в фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения);

3) несоответствия гражданина, претендующего на получение единовременной денежной выплаты, требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка.

10. Об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты Уполномоченный орган сообщает гражданину в письменной форме в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, с указанием причин отказа.

Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты не препятствует повторному обращению гражданина с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты после устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты.

11. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня включения гражданина в реестр письменно информирует об этом гражданина с направлением ему соответствующего уведомления по форме, утвержденной Уполномоченным органом.

12. Граждане, включенные в реестр, вправе приобрести жилые помещения за счет средств единовременной денежной выплаты, а также с использованием собственных и (или) заемных средств в срок до 15 декабря 2019 года включительно по договору купли - продажи жилого помещения либо договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома (далее именуются - договоры).

13. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданину в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной организации продавцом жилого помещения, в соответствии с договором купли - продажи жилого помещения или на счет, открытый уполномоченным банком для расчетов по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

14. Для перечисления средств единовременной денежной выплаты гражданин или его представитель представляет в Уполномоченный орган оригинал договора, прошедшего государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с приложением его копии.

15. Уполномоченный орган организует перечисление единовременной денежной выплаты в соответствии с настоящим Порядком в течение 15 рабочих дней со дня представления договора, указанного в пункте 14 настоящего Порядка.

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